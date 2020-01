Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 19 janvier

La JSSP fait une nouvelle fois la Une de la presse locale mais cette fois-ci les journaux pleurent la défaite des joueurs peï lors du match contre Epinal ce samedi en 16e de finale de Coupe de France.



"Vraiment cruel", "Le rêve brisé" peut-on lire en première page ce dimanche... Mais les Cigognes n'ont pas démérité et se sont battues jusqu'au bout, en perdant à deux minutes avant la fin des prolongations.

Société



Les supporters, n'ayant pas pu aller en métropole, étaient présents ce samedi à Saint-Pierre. Près de 500 personnes étaient installés dans la fan zone installée dans les jardins de la mairie, à encourager encore et encore les Cigognes. Ils y ont cru jusqu'au bout... jusqu'au but éliminatoire d'Epinal.



Politique



Europe Ecologie les Verts s'engage dans sa campagne pour les municipales de mars prochain. Alors qu'ils n'étaient que 3 élus, présents dans 2 communes, le parti écologique déclare qu'il pourrait doubler (voire tripler) son nombre d'élus. Dans le cadre d'alliances à gauche, EELV est déjà présent dans 5 communes de l'île.

Fait-divers



Une femme de 65 ans a perdu la vie dans l'incendie de sa maison située dans le quartier de Bagatelle à Saint-Suzanne. Victime d'un handicap, la sexagénaire était dans un lit médicalisé et n'a donc pas eu le temps de s'enfuir. Bien qu'il ait été blessé, son mari a cependant pu s'échapper.



Politique



Celui qui avait pour mentor Thierry Robert a officialisé ce samedi sa candidature pour les prochaines municipales à Saint-Leu. Lors de son meeting, Bruno Domen a voulu afficher des méthodes exactement inverses de son prédécesseur.







