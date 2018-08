Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 19 août

"La famille veut la vérité", titre ce dimanche le Journal de l'Ile, à propos du meurtre de William Childéric à Madagascar. "Trop de zones d’ombre subsistent autour de la mort du photographe réunionnais en avril dernier".



"La Réunion en or", affiche de son côté le Quotidien. "Jamais les couleurs réunionnaises n'ont été portées aussi haut en cyclisme," souligne le journal, alors que Donavan Grondin a été sacré champion du monde junior de l'omnium en Suisse et que Lorenzo Manzin s'est imposé sur la dernier étape du Tour du Limousin.

Faits-divers

Un nouvel accident grave est survenu hier soir, vers 21 heures. Au 19ème kilomètre (Le Tampon), un véhicule a perdu le contrôle et percuté un poteau électrique. Deux de ses occupants ont été grièvement blessés. Une enquête a été ouverte, et devra notamment déterminer si le conducteur avait consommé de l'alcool.



Le conflit familial a dégénéré. Au Tampon, un sexagénaire a tiré un coup de fusil sur son neveu hier matin. L'homme a été placé en garde à vue, tandis que la victime se trouvait hier soir encore entre la vie et la mort.

Société

"Travaux annoncés à Bethéem", apprend-on dans le Quotidien, alors que le sentier qui mène à l'ilet est dangereux depuis le passage de Fakir. "La marie annonce le lancement imminent du chantier de remise en état".



"Une fin d'année en mode show", titre le JIR son dossier culture. "Quelques têtes d'affiche, de l'ordinaire et de l'incongru, c'est ce que proposent les salles de spectacle de l'île pour ce deuxième semestre culture". Le journal propose un "petit aperçu de rentrée (non exhaustif, évidemment)."

Santé

C'est aujourd'hui, dans la forêt de l'Etang-Salé, que de déroule la marche de la mutualité, rappelle le Quotidien. Cette année, la prévention solaire et les bénéfices de l'activité physique pour la santé sont au cœur de l'événement.



"A la chasse aux poux", lit-on dans le JIR. "Rentrée scolaire rime le plus souvent avec arrivée des poux dans les classes. Entre les méthodes de grand-mère et les produits industriels, qu'est-ce qui fonctionne le mieux ?"





