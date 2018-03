Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 18 février

À la une du Quotidien ce matin, "sept ans de combat" à propos de la crise requin. Hier encore, un requin chargeait un pêcheur, provoquant le déclenchement du dispositif post-attaque.



À la une du Journal de l’île, "votre horoscope chinois", 2018 est l’année du chien de terre.

Faits-Divers



Un Saint-Gillois de 21 ans dit avoir réchappé d'une attaque de requin bouledogue alors qu'il pêchait au harpon dans le secteur de Roches-Noires hier après-midi. Un récit pris au sérieux par les autorités, qui ont déclenché le dispositif post-attaque.



La police lance un appel à témoins suite à la disparition inquiétante du jeune Steven Honoré, 14 ans. Le mineur a quitté le domicile familial hier vers 8h45 et n'avait toujours pas donné de signe de vie hier soir. Une disparition d'autant plus préoccupante que l'adolescent connaît des problèmes de santé.

Société



Dans le Quotidien, après sept ans de crise requin, les associations d’usagers continuent le combat. Le gouvernement double les fonds alloués à la résolution de la crise mais les associations appellent au courage des parlementaires réunionnais. Elles demandent une commission d’enquête parlementaire pour faire la lumière sur la gestion de cette crise.



La chasse aux tangues est ouverte. Depuis hier et jusqu’au 15 février, environ 800 chasseurs vont pouvoir s’adonner à leur passion. A Bélouve ils ont eu droit hier matin à un petit-déjeuner offert par une association appelant les chasseurs à créer leur propre fédération et à devenir des"vigies" contre le braconnage. À retrouver dans le JIR.



Après avoir été retenu par un contrôle de la police aux frontières d'Orly jeudi soir, Dieudonnée est finalement arrivé à la Réunion hier. L’humoriste controversé a donné cinq représentations de son spectacle “La guerre” hier, en faisant le plein de spectateurs. L.G Lu 850 fois





