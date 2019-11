Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 17 novembre 2019

Le Quotidien se pose la question d'un "retour de flammes" de la part des gilets jaunes qui fêtent ce 17 novembre leur premier anniversaire. A l'époque, leur mobilisation avait paralysé l'ensemble de l'Île, aujourd'hui elle est plus symbolique, bien que les problèmes sociaux soient toujours d'actualité.



Le tatouage est à la mode, se démocratise et le JIR y dédie sa Grande Une dominicale. Hier, samedi, a débuté la troisième convention Tattoo à la Cité des Arts, à Saint-Denis. Une quarantaine de professionnels, venus de Thaïlande, de Bali ou encore de métropole ou de La Réunion, sont présents pour conseiller et... tatouer pour les plus téméraires.

Société



Air Austral aimerait implanter un simulateur d'Airbus A220 à l'aéroport Roland Garros. Ce dernier pourrait bien voir le jour d'ici 2021 et il serait ainsi le premier de l'hémisphère Sud. Pour ce faire, la compagnie aérienne va s'allier au spécialiste français des formations au pilotage Simaéro.



Social



La filière bovine a organisé un barbecue géant ce samedi au Barachois, à Saint-Denis, proposant une dégustation gratuite du boeuf peï. Un moyen pour la filière de reconquérir le coeur des consommateurs réunionnais et d'estomper les nombreux préjugés... et petit à petit la crise que subit la production locale.

Politique



Juliana M’Doihoma a officialisé sa candidature à Saint-Louis pour les prochaines municipales, et estime "être de cette nouvelle génération qui a un logiciel différent et plus ouvert, qui n'a pas peur du citoyen et qui ose le consulter, l'associer aux décisions qui le concernent". Elle déclare vouloir offrir autre chose aux citoyens de Saint-Louis et de La Rivière.



Social



Les portes ouvertes de l'IRTS -Institut régional du travail social- de Saint-Benoît se sont déroulées ce samedi. Les visiteurs, familles, étudiants ou encore jeunes en reconversion professionnelle, étaient nombreux à visiter l'établissement et à partir à la rencontre de la cinquantaine de métiers du social et de l'aide à la personne, pourvoyeurs d'emploi.







