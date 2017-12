Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 17 décembre 2017 Le Quotidien titre ce dimanche sur le moringue, dont les anciens ont été honorés hier, et le JIR fait sa Une sur des recettes créoles pour le réveillon.

Faits divers



L'un des deux jeunes gens blessés mardi dernier à scooter au Tampon a dû être amputé d'une jambe. Les deux scootéristes avaient pris un rond-point à contresens, ils ont percuté une voiture. Ils présentaient tous deux des fractures ouvertes, la conductrice n'a pas été blessée, mais est toujours en état de choc.



Un conflit entre un propriétaire et son locataire a dégénéré en bagarre hier à St-André. Le propriétaire et son frère se sont rendus chez le locataire, et lui ont porté des coups. Ils ont passé la journée en garde à vue.



Société



L'association 1000 sourires a offert un Noël "en l'air" à 25 enfants issus de quartiers défavorisés de St-Paul. Les enfants ont effectué un survol de leur quartier et du lagon, puis écouté un concert privé de MIK'L et Noémie.



La mairie de Ste-Suzanne a remis hier le titre de "Zarlor" à des moringueurs dont certains sont centenaires, en reconnaissance de leur rôle important dans l'histoire de notre île. La région souhaite faire inscrire la discipline au Patrimoine Mondial.



Économie



La marque réunionnaise "Freexion" lance un nouveau gilet de trail, fabriqué dans une usine de lingerie à Madagascar. La marque espère un développement à l'international, avec un produit ultra-technologique, haut de gamme.



Le marché de Noël dyonisien est ouvert depuis vendredi, jusqu'au 23 décembre. Des artisans réunionnais y proposent des cadeaux 100% artisanat péï, au square Labourdonnais.





