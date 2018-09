Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 16 septembre

"Le volcan la pété". Sans très grande surprise... c'est la nouvelle éruption du Piton de la Fournaise qui fait la Une de la presse locale. Il s'agit de la quatrième éruption depuis le début de l'année, mais que l'Observatoire avait vu venir. Le volcan a pété dans la nuit de vendredi à samedi, à 4h25 précisément. De nombreux randonneurs curieux ont déjà fait le chemin vers le Piton de Bert pour observer le spectacle.

Société



L'enfant prodige est de retour sur son île. Après une première tournée au mois d'avril dernier, l'humoriste Manu Payet remonte sur la scène réunionnais. Il rejouera son one-man-show intitulé "Emmanuel", les 21 et 22 septembre au TEAT plein air de Saint-Pierre. Il indique cependant qu'il a ajouté "de nouveaux ingrédients".



Patrimoine



Les journées européennes du patrimoine ont commencé ce samedi 15 septembre pour se terminer ce dimanche 16 septembre. Parmi la dizaine d'établissements qui étaient ouverts au public sur la journée d'hier, de nombreux curieux se sont tournés vers l'hôtel de Préfecture. Il s'agit en effet du premier monument historique de l'île et Amaury de Saint-Quentin semble s'être bien pris au jeu de la visite guidée.

Environnement



Le World Clean Up Day s'est déroulé ce samedi 15 septembre 2018 sur l'ensemble de la planète. A La Réunion aussi, nombreux sont ceux qui ont prêté mains fortes. Au-delà du littoral qui a été nettoyé, les salariés de la Cinor, de Suez ou encore de Runéo se sont attaqués à la zone d'activité de Gillot. "Près de 500 kilos de déchets ont été collectés", précise le JIR.



Ecologie



Bien qu'il n'est pas encore été rendu public, un accord a récemment été signé pour ouvrir l'espace maritime mauricien aux pêcheurs japonais. Depuis cette annonce, "les associations écologistes et les mouvements citoyens se mobilisent", souligne le JIR. Ils dénoncent notamment "le risque que cette pression va faire peser sur l'écosystème marin de l'île Maurice et sur la petite pêche locale".





