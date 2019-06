Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 16 juin 2019

C'est la fête des pères et pour l'occasion le JIR met la lumière sur ces fils et filles qui ont suivi les traces de leurs papas.



C'est notamment le cas de Nono. Ce jeune garçon a remporté Kid Créole l'an dernier en reprenant la chanson "Papa" du groupe de maloya Kiltir. Il fait du maloya, tout comme son papa.



Dans un tout autre registre, chez les Virapoullé aussi on suit les traces de son géniteur. Jean-Marie indique être tombé dans la politique depuis tout petit, avec son papa Jean-Paul, maire de Saint-André.



Découvrez d'autres pères et fils et leurs passions communes, comme la pêche, la cuisine ou encore le football.



Et on n'oublie pas de souhaiter une belle fête des pères à tous les papas de La Réunion!

Fait-divers



Les sapeurs-pompiers de Saint-André et de Trois-Bassins ont ouvert les portes de leurs casernes ce samedi, à l'occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers. Les Réunionnais se sont déplacés par centaine pour découvrir le métier au quotidien de ces soldats du feu.



Santé



3 000 moustiques mâles stériles ont été lâchés dans la nature ce samedi à Sainte-Marie. Une première à La Réunion! L'objectif de l'IRD, qui travaille depuis plusieurs accès sur ce programme TIS, est "d'évaluer leur comportement dans le milieu naturel".



Société



Thierry Robert, ancien Homme politique, se fait désormais connaître en tant que président de son association Dobout & Solider. Il a lancé ce samedi le premier acte qui entend "aider les plus démunis vivant dans des logements insalubres". Zinfos 974 Lu 452 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Samedi 15 juin 2019 [REVUE DE PRESSE] Vendredi 14 juin 2019