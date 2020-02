Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 16 février

Neuf personnes décédées et huit blessées. La crise requin entre dans sa dixième année, note le Quotidien. Grâce au sport notamment, des survivants sont parvenus à se transcender et à dépasser le traumatisme. "La vie après le drame", à la Une du journal.



Selon un maitre de cérémonie de servis kabaré, 80 % des candidats aux municipales "font appel aux cérémonies, à la voyance au général". Le JIR a rencontré des voyants, prêtes ou marabouts consultés par les candidats au poste de maire. "Les marabouts entrent en campagne", titre le journal.

Faits divers



Après une nouvelle série de 15 cambriolages, un suspect a été interpellé mercredi à la gare routière de St-Pierre. L’homme de 26 ans est déjà connu de la justice pour avoir sévi 60 fois auparavant. Son butin: des objets de petite valeur et de l’argent en liquide indique le JIR.



Une station service a été cambriolée dans la nuit de jeudi à vendredi dans l’Ouest. La caisse enregistreuse a été forcée. Le dispositif de gaz lacrymogène a été déclenché à distance. Les cambrioleurs ont pris la fuite.



La sucrerie du Gol a été le théâtre d’un entrainement militaire ces derniers jours. 150 soldats ont participé à Goliath 2, un exercice de lutte contre le terrorisme, précise le Quotidien.

Société



La première pierre du multiplexe de Pierrefonds a été posée hier à l’occasion d’un grand kabar. Une pose "un peu en marron", note le Quotidien, "sans écharpe tricolore et sans haut fonctionnaire". "Dès 2022, 10 salles de cinéma, avec 2 000 sièges devraient donc enfin voir le jour dans la ZAC Roland Hoarau de Pierrefonds", note le JIR qui a interviewé Yves Ethève.



Politique



Gilbert Annette a, hier, présidé son dernier conseil municipal. Il "a simplement remercié son équipe, le public, les médias…", rapporte le Quotidien. "Sans la moindre émotion particulière", note le JIR.







