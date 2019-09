Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 15 septembre 2019

Les deux titres de la presse locale reviennent sur cet assassinat entre voisins qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, à Sainte-Suzanne, à Bras Pistolet... "40 coups de couteau et un mystère" titre le JIR en Une de son journal.



Barnabé Dalleau, 52 ans, a été poignardé plus d'une dizaine de fois, après avoir passé la soirée chez ses voisins. Il aurait reçu près de quarante coups de couteau.



Alors que le Quotidien déclare "une soirée alcoolisée vire au meurtre", le JIR souligne que les circonstances sont encore très floues.



Trois de ses voisins les plus proches sont actuellement en garde à vue. Il s'agit de deux hommes et d’une femme. L'autopsie et l'analyse de l'arme devraient aider l'enquête qui se poursuit aujourd'hui.

Culture



Le Festival de Manapany revient avec sa 19e édition. Musique, mais aussi sport : trail, rando, skate et acroyoga sont attendus à partir du 19 septembre. L'association les 3 Peaks, organisatrice de l’événement, compte bien accueillir plus de 200 personnes.



Politique



Alors que l'Etat a contesté le plan de titularisation pour les employés de la commune de Saint-Louis, le maire Patrick Mallet entend bien continuer sa démarche. Les élus de l'opposition du PEUP déclarent quant à eux "c'est plus qu’un revers politique, c'est un camouflet".

Société



Le Comité local RIP-ADP a six mois pour recueillir les 4,7 millions de signatures citoyennes nécessaires à l'organisation d'un référendum sur la privatisation des aéroports de Paris. Le comité a manifesté à ce sujet ce samedi devant l'aéroport Roland Garros. Au niveau national, on compte près d'un millier de signatures, "localement, le comité indique en avoir 10 000 en stock depuis le mois de juillet sur quelque 65 000 à récupérer d'ici le 12 mars 2020".



Environnement



Les insectes pour préserver les cultures, c'est notamment ce que livre l'ouvrage "Reconnaître et favoriser les auxiliaires des cultures" de trois entomologistes du Cirad et un ingénieur agronome de la Chambre d'agriculture, qui s'annonce être un succès en librairie."Ces petites bêtes sont les meilleurs atouts de l'homme pour lutter contre les ravageurs et les maladies."





