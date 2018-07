Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 15 juillet 2018 Vos deux journaux de presse régionale consacrent leurs premières pages à la finale de la coupe du monde de football, appelant de leurs voeux une seconde étoile pour l'équipe de France.

Faits divers



Un jeune homme à scooter a perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi, dans une collision frontale avec une voiture, à Sainte-Rose. C'est la 7ème victime de la route en une semaine.



Le PGHM a secouru deux jeunes randonneurs hier, au Petit Bénare. Les jeunes de 23 et 25 ans s'étaient égarés, et n'ayant pas prévu de passer une nuit dehors, étaient à court de vivres.



Société



Les feux d'artifice du 14 juillet ont été, comme chaque année, un vrai succès populaire. Des milliers de personnes étaient sur le Barachois à St-Denis, pour admirer les explosions de couleurs et apprécier un concert d'artistes réunionnais.



Le défilé du 14 juillet à St-Denis a rencontré un grand succès aussi. Les spectateurs, ravis, ont particulièrement applaudi les pompiers lors de leur passage sur la Barachois.

Politique



Le collectif anti paillotes mené par Karl Bellon avait organisé hier un pique-nique près des paillotes. L'évènement s'est déroulé sans débordements, et les membres du collectif ont proposé aux passants de signer une pétition pour la fermeture des paillotes.



La Région Réunion dispose désormais d'un bureau économique au Mozambique, dans le cadre de la coopération régionale. Le bureau, situé dans le centre-ville de la capitale Maputo a été inauguré mercredi dernier. N.P Lu 449 fois





