Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 15 décembre 2019

Le Journal de l'Ile de La Réunion consacre sa Une à Madame Desbassayns. On pensait tout savoir de la propriétaire du domaine de Villèle mais voilà que l'historien Alexis Miranville éclaire d'un jour nouveau une facette du personnage. Dans un ouvrage qui lui est consacré, il "repositionne le mythe dans la réalité du 18ème et 19ème siècle".



Le Quotidien illumine sa Une avec un peu de magie de Noël. Le journal fait un focus tout particulier sur la ville de Saint-Denis qui a notamment disposé près de 2000 nouvelles pièces lumineuses pour décorer ses rues à l’approche des fêtes. "Petit à petit, les décorations ont envahi notre île. La magie de Noël est devenue reine, même sous les tropiques".



FAITS DIVERS



Ils sont soupçonnés d'avoir passé à tabac un scootériste pour lui voler son deux-roues. Trois individus sont placés en garde à vue depuis ce samedi au commissariat de Saint-Denis Malartic. La victime est, elle, pas encore en état de raconter les faits.





Les policiers ont dû intervenir dans la nuit de vendredi à samedi à Gillot. En cause : l’annulation d’un vol de la compagnie Corsair. Mécontents du traitement qui leur était réservé dans le hall de l’aérogare, les 460 passagers ont exprimé leur colère. Tout est rentré dans l’ordre lorsqu’une solution de logement temporaire a pu être trouvée. L’avion a quant à lui pu repartir à 9h samedi, relatent vos deux journaux péi.



POLITIQUE



Le Journal de l'Ile consacre deux pages à la campagne des municipales. Il faut dire que les candidats continuent de sortir du bois à un rythme effréné. Ce samedi, notons par exemple l'annonce de Valérie Auber au Port, de Pierrick Robert à Saint-Louis ou encore du maire sortant de petite-Ile Serge Hoareau. D'autres articles abordent la thématique avec la candidature des citoyens de Saint-Benoît sous l'étiquette du mouvement citoyen participatif bénédictin MCPB. Enfin, autre curiosité : il est question ce dimanche d'évoquer l'initiative inédite d'Amandine Ramaye et de sa liste "tirée au sort". Tout un programme.



SOCIAL

Ils ont profité de ce samedi pour tenir un point presse. Les enseignants membres d'organisations syndicales ont annoncé la couleur. Ce mardi 17 décembre, tous les syndicats seront dans la rue pour exprimer une nouvelle fois leur opposition à l'actuelle formule de la réforme des retraites. Distante jusque-là, la CFDT viendra gonfler les rangs de la contestation. Le compte-rendu des revendications est à lire dans votre JIR et Quotidien.



SOCIETE



Il n'est pas trop tard si vous lisez cette revue de presse ce dimanche matin. Vous avez toute la journée pour vous rendre au marché de Noël du village de l'Eperon, dans les hauts de saint-Paul, pour le plus grand choix d'idées de cadeaux, annonce le Quotidien. 200 exposants, créateurs, artisans d'art vous y attendent.







