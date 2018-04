Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 15 avril 2018

Ce dimanche, la presse locale met à l'honneur la communauté indienne, à l'occasion du nouvel an Tamoul 5119 qui a eu lieu à Sainte-Suzanne hier. On retrouve dans le Quotidien des pages hautes en couleur pour ces "festivités sous le signe de la femme". Cette année marque une évolution dans la communauté tamoule, en terme d'ouverture d'esprit et d'égalité des genres.



Plus loin des chars, des costumes et des guirlandes, le JIR nous propose quant à lui un horoscope hindoue. Signe par signe, les lecteurs peuvent donc découvrir leur orientation spirituelle. "L'astrologie védique, également appelée astrologie jyotish, mesure les signes en fonction de la position des étoiles fixes des constellations et non en fonction des équinoxes et du Soleil."

Société



Le Quotidien revient sur la marche blanche qui a eu lieu hier après-midi à Saint-André en hommage à la petite Eliana. "Membres de la famille, amis, proches, anonymes, une centaine de personnes" se sont joint au cortège blanc qui a déambulé en silence avenue de la République. Grand nombre portait un t-shirt sur lequel on pouvait voir la photo de la petite Eliana et lire l'inscription "Princesse rayonnante". Cette petite fille de 2 ans et demi a succombé aux coups de sa mère et son ti-père, arrêtés depuis jeudi.



Karl Bellon, porte-parole du collectif pour la défense du domaine public maritime, est revenu sur les violences ayant eu lieu à l'Hermitage dimanche dernier. Il se dit "très inquiet" et, soutenu par la Ligue des Droits de l'Homme, il déclare que "la suite du combat se déroulerait devant la justice, pas sur la plage". Alors qu'il annonce ne plus avoir l'ambition de faire de la politique, Karl Bellon a cependant pour objectif de faire retirer les restaurants qui occupent la plage.

Société



"Même suspendue, la route des Géraniums est unanimement condamnée". Didier Robert a annoncé vendredi soir geler le projet de cette nouvelle route, tant qu'il n'y aura pas un nouveau maire qui y soit favorable. Et il n'est pas le seul à refuser un tel projet, "600 Tamponnais(es) et Saint-Pierrois(es) venus au théâtre Luc-Donat, hier matin, ont dit 'non à la route!'". Bien que gelé, on ne parle pas encore d'abandon, "le prochain rendez-vous donné par la CPDP est fixé au 3 mai, date de clôture du débat, à la cité du Volcan".



Alors que le weekend n'est pas encore terminé, près de 70 pétrels sans vie ont été retrouvés et ramassés dans le cirque de Cilaos. "Une situation qui rappelle celle d'avril 2015, lorsque 200 oiseaux avaient été retrouvés dans cette même ville. Depuis, un arrêté municipal interdit pourtant les éclairages urbains à partir de 19h30 à Cilaos, durant la période d'envol." Mais ce soir-là un match de foot a joué les prolongations et les lumières sont restées allumées 30 minutes de plus. "Même s'ils reconnaissent les efforts des différentes institutions de l'île, les défenseurs de l'oiseau marin interpellent la mairie sur les éclairages urbains." Ils demandent une meilleure implication des institutions et des particuliers car "ces jeunes oiseaux marins, qui prennent actuellement leur envol vers la mer, suivent instinctivement le reflet de la lune et des étoiles et les éclairages publics créent une barrière lumineuse qui les désoriente, les conduisant à s'échouer".





