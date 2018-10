Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 14 octobre 2018

Le Quotidien nous fait faire un grand plongeon dans le bleu de l'Océan en ce dimanche matin. "L'apnée", une technique synonyme de passion pour un grand nombre de personnes. Retenir son souffle pour partir à la découverte des fonds marins, voilà ce qui fait vibrer de plus en plus de Réunionnais. Et certains utilisent même cette technique pour chasser dans les eaux les plus profondes, sans toucher les poissons en voie de disparition.



A quelques jours du lancement du Grand Raid, qui débutera réellement jeudi, le JIR nous en dit un peu plus sur cette édition 2018. Cette année, les grands coureurs internationaux se font plus rares. "le Grand Raid ne fait plus figure comme autrefois de grand événement absolument incontournable. (...) Les meilleurs coureurs du monde ont désormais l’embarras du choix, les "circuits" et "challenges", parfois très rémunérateurs, se sont multipliés", confie le JIR.

Fait-divers



Le métier des forces de l'ordre a été mis sur le devant de la scène ce samedi à Saint-Benoît, Saint-Pierre ou encore au Tampon. Simulation d'une prise d'otage suite à un vol à main armée: la police se prend au jeu. Des coups de feu sont même tirés. Peu de temps avant, un radeau de survie avait même été déployé suite à un crash d'avion. C'est la cinquième action de ce type qui se déroule au niveau national, afin que la population connaisse mieux ces métiers et se sentent plus proches des forces de l’orde. Des stands d'information étaient également mis à disposition pour les plus curieux.



Société



Ce samedi à Saint-Paul, les habitants ont pu assister et participer au dépôt d'un peu de terre au fond d'une urne. Le but? Que cette même urne rejoigne Verdun afin de rendre hommage à tous les poilus réunionnais décédés pendant la Première Guerre Mondiale, de 14-18. Le monument qui rendra hommage à ces plus de 14.500 Réunionnais ressemblera à celui érigé à Saint-Paul: une main qui sort des décombres de la guerre. La Mairie financera le voyage à deux jeunes pour son inauguration à Verdun.

Fait-divers



Un nouveau drame s'est déroulé hier après-midi à Saint-Pierre... Une jeune fille de 11 ans décède sous les roues du camion de son papa. Comme chaque jour, elle court ouvrir le portail à son papa qui rentre avec son camion, après une journée de travail en tant que maçon. Mais ce jour-là, son papa ne l'a pas vue car il est entré dans la cour en marche arrière pour déverser des blocs de béton. Sans savoir réellement comment, la fillette a alors été renversée. Que s'est-il réellement passé? Les enquêteurs sont encore sur le coup. Un drame familial qui touche tout le quartier Hyacinthe.



Politique



Le centre-ville réunionnais va mal. C'est notamment pourquoi le sujet sera abordé en priorité lors des Assises du commerce en Outre-mer à la Chambre de commerce de Saint-Denis, qui se dérouleront ce lundi. Elles auront pour vocation de redorer l'image de ces centre-villes délaissés, avec notamment l'arrivée des grands centres commerciaux. Elles se donnent trois jours pour trouver des solutions qui pourront ainsi redynamiser ces centre-villes.





