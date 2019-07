Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 14 juillet 2019 A la Une du JIR, des milliers de produits fraudés saisis par la douane. Le Quotidien titre sur un Réunionnais étudiant à Polytechnique qui défilera ce jour sur les Champs.

Faits divers



Un bénédictin soixantenaire était accusé d'attouchements par deux jeunes filles placées chez sa femme, famille d'accueil. L'homme, qui niait les faits depuis quatre ans, a été relaxé, bien qu'une plainte similaire ait été déposée il y a une dizaine d'années.



Un Saint-Paulois a été condamné à deux ans de prison pour un viol conjugal commis en 2016. Sa compagne s'était refusée à lui, il l'avait cognée puis violée.





Société



Les cracks du bac 2019 se sont vus remettre leur diplôme à la préfecture, en présence du préfet et du recteur. 21 lycéens ont eu une moyenne supérieure à 20 cette année.



Un "défilé citoyen" se tiendra ce jour au départ du jardin de l'Etat, à 8h30. Il est question de commémorer la prise de la Bastille et l'esprit de la Révolution Française.

Economie



Le préfet a renouvelé l'interdiction d'importer bovins et ovins sur l'île, pour raison de risque de contamination du cheptel réunionnais, qui est massivement touché par la leucose bovine.



Les autorités ont stoppé des milliers de produits d'importation fraudés: de la vanille pourrie, de la colle toxique, de faux produits bio, des jouets dangereux... Des milliers de produits en provenance de Chine, bien sûr, mais aussi de Madagascar et même d'Australie. B.A Lu 419 fois





