[REVUE DE PRESSE] Dimanche 14 janvier 2018

"L'air des hauts" titre Le Quotidien, "Dans les hauts au temps des changements d'air", fait plus long le Journal de l'Ile mais c'est finalement le même sujet qui est abordé. "Retour sur une tradition perdue, celle du changement d'air saisonnier".

FAITS DIVERS



Tabassé sans aucune raison. C'est ce qui est arrivé à un Dionysien d'une soixantaine d'années pris à partie par un homme de 34 ans, dans la rue, sans aucun motif. Il faut dire que l'agresseur était sous l'effet de l'alcool.



Les policiers et pompiers du Port ont eu fort à faire dans la nuit de vendredi à samedi. Ils ont réussi à maîtrise, non sans mal, un homme qui voulait s'immoler après s'être aspergé d'essence. La scène s'est passée sur le boulevard Mascareignes. Le Saint-Pierrois vivait mal une déception amoureuse.

Les voleurs d'épicerie rapidement interpellés. Un mineur te un majeur connu de la justice ont pénétré un commerce de Salazie dans la nuit de jeudi à vendredi mais ils n'ont pas pu profiter de leur butin constitué de cigarettes et de bouteilles d'alcool pour une valeur de 2000 euros.



Lorsque ni la liaison VHF ni les communications par satellite ne fonctionnent, cela débouche sur un scénario angoissant pour l'administration des TAAF. Les collègues de mission de quatre scientifiques déposés aux Kerguelen ont été sans nouvelle d'eux pendant six jours. La faute incombe à la difficulté de transmettre les communications lors de l'épisode de la tempête AVA.



JUSTICE



Le couple peu scrupuleux envers des pensionnaires a été mis en examen pour violences sur plusieurs personnes vulnérables sans incapacité. Le couple de Saint-André avait perdu son agrément mais poursuivait "en marron" son activité d'accueil de personnes lourdements handicapées. Le couple a réfuté hier devant le procureur toute violence envers leurs pensionnaires mais reconnaît sans difficulté avoir menti à l'administration, en continuant à percevoir le RSA notamment.



SOCIETE



Le Journal de l'Ile dresse le portrait d'Hugo André, un youtubeur réunionnais connu pour ces "questions cons" sur le Net. Résidant à Paris depuis six ans, il dit vivre de sa passion. Une passion qu'il partage avec 1,3 millions d'abonnés.

