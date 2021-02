Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 14 février

"Les secrets des couples qui durent", titre le Quotidien en ce dimanche de Saint-Valentin. "À vos amours", affiche le Journal de l'Ile. Par N.P - Publié le Dimanche 14 Février 2021 à 06:57 | Lu 513 fois

Faits-divers

Des traces suspectes ont été décelées lors de l'autopsie de la jeune femme retrouvée sans vie vendredi matin dans la ravine du Gol à Saint-Louis. La procureure de Saint-Pierre a ouvert une enquête pour meurtre. La victime n’a toujours pas été identifiée.





​Un djihadiste réunionnais parti en Syrie a été expulsé de la Turquie et placé en garde à Paris. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. L'individu a été embrigadé et radicalisé sur notre île par Naïl Varatchia.

Des traces suspectes ont été décelées lors de l'autopsie de la jeune femme retrouvée sans vie vendredi matin dans la ravine du Gol à Saint-Louis. La procureure de Saint-Pierre a ouvert une enquête pour meurtre. La victime n’a toujours pas été identifiée.​Un djihadiste réunionnais parti en Syrie a été expulsé de la Turquie et placé en garde à Paris. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. L'individu a été embrigadé et radicalisé sur notre île par Naïl Varatchia.



Société

Des membres de la communauté mahoraise, victime d'insultes racistes suite à la publication de la vidéo de l’agression d’une élève au collège Terrain Fayard, étaient mobilisés ce samedi. Le collectif Réunion-Mayotte en Action (Re-MaA) ne veut plus faire l’objet de stigmatisations répétées et souhaite trouver des solutions au fléau de la violence.





Le patrouilleur le Malin est envoyé en renfort à Mayotte. Il aura à son bord des stocks d'oxygène pour l'hôpital mahorais, et devrait également participer au dispositif de contrôle aux frontières. Des membres de la communauté mahoraise, victime d'insultes racistes suite à la publication de la vidéo de l’agression d’une élève au collège Terrain Fayard, étaient mobilisés ce samedi. Le collectif Réunion-Mayotte en Action (Re-MaA) ne veut plus faire l’objet de stigmatisations répétées et souhaite trouver des solutions au fléau de la violence.Le patrouilleur le Malin est envoyé en renfort à Mayotte. Il aura à son bord des stocks d'oxygène pour l'hôpital mahorais, et devrait également participer au dispositif de contrôle aux frontières.



Culture

Le festival Même Pas Peur se déroulera du 17 au 20 février. Les cinéphiles sont attendus dans le petit cinéma de Saint-Philippe. Deux référés liberté déposés par des parents d'élèves anti-masques étaient étudiés hier par tribunal administratif. Parallèlement, un décret paru hier est venu imposé le masque à l'école élémentaire. Le tribunal rendra sa décision ce lundi.Le festival Même Pas Peur se déroulera du 17 au 20 février. Les cinéphiles sont attendus dans le petit cinéma de Saint-Philippe.





Publicité Publicité