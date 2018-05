Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 13 mai 2018

Le sport en avant première dans votre presse locale ce dimanche.



Le Quotidien dédie sa Une à Lucie Ignace, qui remporte pour la troisième fois la médaille d'Or. La Réunionnaise est devenue ce samedi une nouvelle fois championne d'Europe de Karaté, dans la catégorie - 61 kg. Elle s'est imposée 2 à 1 face à l'Ukrainienne Anita Serogina, en Serbie.



Le JIR quant à lui ose "Déconne pas, Didier!". La Réunion craint pour son poulain Dimitri Payet. Alors que le footballeur a su faire ses preuves cette fin de saison, le meneur de jeu de l'OM n'a cependant pas été convoqué aux deux derniers matchs. Or jeudi Didier Deschamps dévoilera les 23 Bleus qui rejoindront l'équipe de France pour la Coupe du Monde en Russie. Les Réunionnais eux ont leur mot à dire au sélectionneur pour qu'il n'oublie pas Dimitri Payet... ce qui serait pour eux une terrible erreur!

Fait-divers



"Des vacances qui virent au cauchemar", déclare le Quotidien. L'affaire remonte en 2009, lorsque des Métropolitains, un frère et sa soeur, viennent en vacances sur l'île Maurice. Ils percutent alors de plein fouet un automobiliste mauricien avec leur véhicule de location. Le conducteur s'en sort lui indemne, mais la soeur, elle, alors âgée de soixante-dix ans est désormais handicapée à 70%. "3 ans d'hospitalisation, 17 fractures, 3 prothèses" souligne le Quotidien. Mais depuis une dizaine d'années le frère et la soeur tentent toujours de faire reconnaître coupable le chauffard.



Société



Pendant que des milliers de personnes tentent d'apercevoir ne serait-ce qu'un joueur du Paris-Saint-Germain, l'association Mille Sourires a eu la chance de rencontrer intimement de nombreux joueurs du PSG. Les marmailles de l'opération "S'envoler en l'air" ont même eu le privilège d'assister à leur séance d'entrainement au centre Oreedo. Après avoir foulé le terrain, ils ont ensuite pu s'atteler à une séance photo et dédicace depuis les mythiques vestiaires des joueurs. Après cette visite très privée et très particulière les 9 Saint-Paulois auront certainement des étoiles plein les yeux pendant un long moment...

Société



Les ex-CGPER ont souhaité créer une nouvelle Union Pour Nos Agriculteurs (UPNA). Ils expliquent cette décision notamment "en raison d'un manque d'actions depuis le départ de Jean-Yves Minatchy." "Après l'annonce d'une nouvelle union syndicale coordonnée notamment par Jean-Bernard Gonthier, la CGPER veut rassurer ses adhérents. Plusieurs membres se sentent trahis par le président de la Chambre verte", souligne le JIR. Ce dernier n'aurait pas finalisé les procédures pour pouvoir participer à la nomination du remplaçant de Jean-Yves Minatchy. Les vice-présidents comptent donc nommer Samuel Mouguia comme représentant des exploitants de Petite-Île, Saint-Joseph et Saint-Philippe.



Retour sur le marché de Saint-Pierre, qui a obtenu la troisième place des plus beaux marchés de France. Les producteurs, artisans et autres marchands forains se disent surpris mais très fiers de ce top 3. Ce samedi, c'était la première fois que le marché forain se tenait depuis la fin des résultats du concours organisé par TF1. Et pour fêter ça, certains des artisans offrent même leur tournée de fruits frais par exemple! Charline Bakowski Lu 584 fois





