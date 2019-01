Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 13 janvier 2019

Bien que la rentrée scolaire ne soit que dans quelques jours, la rentrée littéraire fait elle son grand retour. La rédaction du Quotidien s'est rendue dans une librairie et a déniché les dernières pépites. Et quoi de mieux que la bande-dessinée pour inspirer et donner envie aux marmailles? De nombreux auteurs seront présents au célèbre festival d'Angoulême, qui se déroule très prochainement.



Le JIR fait quant à lui la part belle au football et plus précisément aux 30 qui font l'honneur du foot français. Bien évidemment en tête de liste on retrouve Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Dans le top 3, on retrouve également le sélectionneur Didier Deschamps. Arrive ensuite Zinédine Zidane, Raphaël Varane, Paul Pogba, N'Golo Kanté ou encore Neymar. Le goal Hugo Lloris n'arrive qu'à la dixième position.

Société



Au vue du prochain conseil consultatif citoyen a eu lieu mais la motivation des gilets jaunes s'affaiblit. Ils n'étaient plus qu'une dizaine à travailler dessus ce samedi dans chaque région du Nord et du Sud. De nombreux gilets jaunes sont enfin rebutés à l'idée d'être "encadrés" par la Région.



Justice



Brûlés, cassés, tagués, à l'heure actuelle, seulement sept des quinze radars de l'île fonctionneraient correctement suite aux dégradations du mouvement des gilets jaunes. Une étude de 2015 avait démontré que les radars réunionnais flashaient plus de 52 000 fois par an, cette dégradation induit donc une terrible perte pour les autorités.

Justice



Des avortements et des stérilisations forcés auraient eu lieu à La Réunion au cours des années 60 et 70 fait. Ces derniers ont récemment fait l'objet d'une commission d’enquête, suite à une proposition de résolution déposée le 19 décembre dernier par des députés ultramarins. Cette enquête, impliquant trois médecins et un infirmier de la clinique orthopédique de Saint-Benoît, a été renvoyée à la commission des affaires sociales.



Environnement



Les tortues mahoraises en péril. En effet sur certaines plages de Mayotte, un peu reculées, on y trouve d'immenses carcasses de tortues marines... vidées. "La plus grosse menace, pour les tortues, c'est le braconnage", dénonce François-Elie Paute, de l'association environnementale Oulanga Na Nyamba, dans le JIR. Il n'a pas peur de dire que "les tortues sont essentiellement tuées pour la vente de leur chair".





