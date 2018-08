Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 12 août 2018

C'est au tour du Quotidien de mettre à l'honneur le salon Geekali. C'est le dernier jour restant à tous les passionnés pour se rendre au Parc des Expositions de Saint-Denis. Déjà pour son lancement le samedi, les Cosplayers ont été nombreux et très imaginatifs avec des costumes tous plus originaux les uns que les autres. Ces costumes ont surtout tous été faits mains et avec passion.



Le JIR fait la part belle à ces Réunionnais de sang ou de coeur partis à l'aventure grâce à la bourse Zeop-Au bout du rêve lancée l'an dernier. Certains auront parcouru l'Amérique du Sud à bicyclette ou traversé la Nouvelle-Zélande du Nord au Sud en quatre mois. Un couple s'est également lancé le défi de descendre en paddle une partie du canal des Pangalanes à Madagascar et un couple avec ses deux filles ont passé 18 mois en camping-car de l'Amérique du Sud à l'Asie.

Fait-divers



Roberto Elcaman, ce nom vous dit peut-être quelque chose et vous avez raison. Ce footballeur assez connu sur l'île de La Réunion a été victime d'une forte bagarre à la sortie d'une boite de nuit à Saint-Pierre vendredi soir. Après avoir reçu des coups à la tête, Roberto serait dans le coma. Son agresseur, un footballeur également, s'est dénoncé de lui-même dès le lendemain. Il est actuellement en garde à vue.



Société



C'est également le dernier jour pour profiter des multiples activités de la fête de la vanille au Bocage à Sainte-Suzanne. Au-delà de tous les producteurs locaux présents et des attractions, vous pourrez notamment assister ce dimanche à une exposition de vieilles voitures, à la finale du radiocrochet ou encore au concert de Kénaëlle ce soir.

Société



Un homme qu'aucune personne n'oubliera nous a quitté ce vendredi à l'âge de 88 ans. Ismaël Sidiot faisait partie de la vie locale à Cilaos. Ce commerçant pas comme les autres, avec sa boutique aux airs de caserne d'Ali Baba, arrivait à donner le sourire à tous les passants. Une amabilité qui restera gravée dans le coeur de tous. C'est tout le village de Cilaos qui est endeuillé du départ de cette personnalité locale.



Politique



Ancien premier-adjoint au maire de Saint-Pierre, Julien Ramin reste un personnage connu dans le Sud de l'île. Il est notamment apprécié pour ses actions sociales. Il souffre actuellement d'une lésion de la moelle épinière qui affecte sa mobilité. A l'âge de 86 ans, Julien Ramin est hospitalisé depuis le 20 mai dernier au CHU Sud. Charline Bakowski Lu 341 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Samedi 11 août 2018 [REVUE DE PRESSE] Vendredi 10 août 2018