Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 11 novembre 2018

Le Quotidien nous invite à danser avec Dipavali. Hier se déroulait à Saint-André la fête traditionnelle indienne. Et pour cette 29e édition, des dizaines de milliers de personnes étaient présentes pour voir passer l'incontournable grand défilé, avec ses six chars et ses plus de 1 500 artistes. La fête s'est clôturée par un spectacle en plein air et son mythique feu d'artifices.



Le JIR fait la part belle à tous ces Réunionnais morts pour la France lors de la Guerre Mondiale 14-18. Il est important pour la Réunion que, même cent ans plus tard, ces poilus qui sont morts sur le front soient honorés et perdurent dans les esprits futurs. Le chercheur Jacques Dumora éclaire les lecteurs sur les histoire de cette grande guerre où se sont battus grand nombre de poilus réunionnais.

Société



En ce jour de l'Armistice, les Poilus réunionnais sont plus que jamais à l'honneur. Une dizaine d'entre eux, originaires de Bois-de-Nèfles et morts sur le champ de bataille, il y a désormais plus d'un siècle, ont été honorés ce samedi. Une nouvelle plaque a été dévoilée et porte désormais les noms de ces Réunionnais décédés.



Education



Les enseignants sont inquiets face à la nouvelle politique gouvernementale. En effet, entre des suppressions de postes et une insécurité grandissante, la colère des enseignants ne cesse de croître. C'est notamment ce que le Saiper dénonce. Le syndicat a également annoncé et insisté sur ce mouvement de grève prévu pour demain lundi. Les huit syndicats ont prévu de se soutenir et se mobiliser devant les grilles du Rectorat dès la première heure.

Fait-divers



Suite à l'homicide qui s'est déroulé vendredi au domicile d'un Saint-louisien, le frère de la victime et un voisin ont été placés en garde à vue. Tous deux fortement alcoolisés, une autopsie a été réalisée afin et connaître véritablement les faits. Les gardes à vue ont été prolongées hier soir et les deux présumés coupables doivent être déférés ce dimanche matin devant le juge.



Société



Hier au centre commercial à Saint-Leu, l'association Ti Marmailles a tiré le portrait à 83 "Dodos solidaires". "Par Dodo, entendez des personnes connues -ou pas- du grand public, acteurs et actrices culturel-le-s, économiques, scientifiques, sportifs ou associatifs de La Réunion, qui contribuent à son épanouissement et son rayonnement", explique le JIR. Le but d'une journée comme celle-ci est d'apporter un élan d'énergie et d'amour à tous ces enfants atteints de cancer. Zinfos 974 Lu 235 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Samedi 10 novembre 2018 [REVUE DE PRESSE] Vendredi 9 novembre 2018