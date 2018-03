Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 11 mars 2018

À la une du Journal de l'île ce dimanche, les "apparitions tenues secrètes" à l'église de Sainte-Clotilde. "De nombreux fidèles assurent avoir aperçu les visages du Christ et de la Vierge", le premier sur la représentation de la pierre servant à fermer son tombeau et l'autre sur la représentation du mur de Jérusalem. Deux supports qui ont depuis été enlevés.



De son côté, Le Quotidien revient sur les Francofolies, qui ont débuté vendredi à Saint-Pierre pour se terminer ce dimanche. "Un festival très familial", écrit le journal "malgré l'augmentation cette saison du prix des places".

FAITS-DIVERS



Deux touristes, un homme et une femme de 27 ans ont perdu la vie hier à Bassin La Paix, victimes d'une noyade. Selon les informations du Quotidien, les deux baigneurs, originaires de Martinique, "auraient pu être surpris par les courants dans l'eau". C'est la femme qui "aurait coulé en premier", explique le média. L'homme aurait suivi en tentant de la sauver. Malgré les massages cardiaques prodigués par les secours, les victimes n'ont pas survécu. Les premiers témoins de ce drame ont été auditionnés dès hier. L'examen des corps des victimes aura lieu cette semaine.



Crêpage de chignon entre dames à la sortie d'une boîte de nuit saint-gilloise. Âgée d'une trentaine d'années, une femme prend le volant avec près d'un gramme d'alcool dans le sang (Le Quotidien). Sa conduite hasardeuse se termine dans le pare-choc d'une autre conductrice, qui demande naturellement des explications. Cela n'a pas plu à la première qui commence à lui distribuer des claques. Il a fallu l'intervention des gendarmes pour mettre fin à la rixe. La conductrice alcoolisée, "déjà épinglée pour conduite en état d'ivresse", indique Le Quotidien, sera prochainement convoquée devant le tribunal correctionnel.



POLITIQUE



L'information a été révélée ce samedi dans les colonnes du Journal de l'île. La Chambre régionale des comptes a pointé du doigt la gestion de la commune de St-Leu par Thierry Robert entre 2011 et 2016 et notamment des dépenses non-maîtrisées et des recrutements du personnel communal irréguliers.



SOCIÉTÉ



Se secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, était en visite hier dans notre île. L'occasion pour lui rencontrer "des acteurs de la prévention dans le domaine de la santé, avec un crochet par le numérique". "Point commun à cette visite : la coopération régionale dans la zone océan Indien", écrit le JIR.

