Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 11 février

"Saint-Louis : cent familles sinistrées", titre ce dimanche le Quotidien, alors que "le déluge s'abat encore sur le sud".





"Le sud boit encore la tasse", affiche de son côté le JIR. "Routes bloquées et maisons inondées : scènes de chaos hier à Saint-Louis", indique le journal.

Faits-divers

Partis mercredi soir dans les hauteurs de Saint-Denis, quatre marcheurs se sont perdus et n'ont été retrouvés que samedi matin. Les enquêteurs les soupçonnent d'être des braconniers partis à la chasse aux tangues.





Trois conducteurs ont interpellés au volant sous l'emprise de l'alcool, à Saint-Denis. Ils sont ressortis du commissariat avec une convocation pour comparaître devant la justice.



Société

Trois à cinq systèmes sont attendus d’ici la fin de la saison cyclonique, selon la prévision de Météo France. Il est donc probable que l'activité soit finalement supérieure à la normale.





"Saint-Valentin, De l'amour dans les assiettes", affiche le Journal de l'Ile, qui consacre son dossier de quatre pages à la gastronomie.

Santé

Une campagne d'information sur l'hépatite C sera lancée la semaine prochaine, rapporte le Quotidien. L'objectif : inciter les personnes potentiellement touchées, notamment celles transfusées avant 1992, à se faire dépister, le traitement étant efficace dans plus 95% des cas.



Economie

La CCIRPP et la SRPP ont enfin pu s'entretenir, sous l'égide d'un mandataire de l'autorité de la concurrence, lit-on dans le Quotidien. Un calendrier a été établi pour l'accès aux cuves.





