Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 10 juin

Prendre l'avion? Un point auquel sont confrontées toutes les personnes habitant sur une île, si elles souhaitent voyager. C'est pourquoi le Quotidien explique en Une qu'il existe des solutions pour palier cette peur omniprésente. Des Réunionnais ont pu assister à une conférence du coach en émotions David Vénérosy. Ils ont donc pu vivre des simulations de vols, où les conditions météorologiques n'étaient pas forcément toujours clémentes. Du décollage à l'atterrissage: tout est passé en revue. Le but est de faire comprendre le degré de formation des pilotes et de sécurité des appareils.



Le JIR quant à lui nous parle sport, et plus particulièrement football. La coupe du monde 2018 approche à grands pas et il nous révèle que cette compétition internationale est aussi un sacré business. De nombreuses enseignes en profitent pour faire la part belle aux promotions de télévisions. Des télés moins chers pour les footeux téléspectateurs et un chiffre d'affaires plus important pour les magasins. Maillots et autres objets "bleu, blanc, rouge" sont également sur le devant de la scène. Les Réunionnais sont ensuite conviés à rejoindre les bars et restaurants qui, pour l'occasion, organiseront des soirées spéciales.

Société



La CGTR fête ses 50 ans. Et malgré ce demi-siècle de passé, le syndicat ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit de parler politique et plus particulièrement du mandat d'Emmanuel Macron. Les militants ont donc répondu en grand nombre pour se réunir ce samedi au sein de l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis. "On peut être très jeune et avoir de vieilles idées" déclarent-t-ils dans le Quotidien, en visant donc notre Président de la République. A celui qui accuse les syndicats d'archaïsme, ils répondent notamment que "la modernité c'est le partage de richesses".



Economie



La chambre Régionale des comptes a passé en revue le cas de la Plaine des Palmistes et la commune serait un peu trop gourmande en termes de constructions. En effet, la commune ne manquerait pas d'idée lorsqu'il s'agit d'imaginer des projets. Cependant, ces projets sont souvent démesurés et mal évalués. Par exemple, en 2011, la Plaine a voulu bâtir un complexe sportif haut de gamme, qui coûte 18,5 millions, pour un coût de fonctionnement annuel estimé entre 805 000 et 974 000 euros. Résultats: de nombreuses démarches ont été entamées avec près de 500 000 euros de dépensés, pour, au final, un projet qui n'a jamais vu le jour.

Fait-divers



Après les plages et les beaux paysages, l'île Maurice va bientôt devenir le nouveau haut lieu de trafic de stupéfiants. Et pour cause, la drogue vaut de l'or sur l'île soeur. Des douaniers malgaches ont de nouveau décelé jeudi dernier trois ressortissants mauriciens avec plus de 140 kilos de drogue, alors qu'ils se dirigeaient vers Noisy Be. Au total, "le trio convoyait 91 paquets de chanvre pressé de 80 kilos et 35 kilos de chanvre". Au-delà de ça, les passeurs avaient également une grande quantité d'héroïne: "23 colis de poudre jaune pesant 20,86 kilos et quatre colis de crystal d'un poids total de 4,775 kilos". Ils ont été condamné à des peines allant de 3 à 8 ans de prison.



Société



Ce weekend se déroule la 30e édition de la fête des goyaviers. Les amateurs de ce petit fruit rouge ont rendez-vous à la Plaine des Palmistes pour découvrir les diverses productions des agriculteurs. Et au-delà de ce petit fruit acidulé à croquer, il existe aussi une filière qui travaille le bois de goyaviers pour fabriquer du mobilier. A noter qu'en même temps se déroule également la fête du chouchou, à Hellbourg. Charline Bakowski Lu 664 fois





