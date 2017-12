Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 10 décembre 2017

Hommage à Johnny Halliday à la une des deux journaux ce matin. "Oh Johnny, si tu savais" titre le Journal de l’île. Du rock, de bikers, des larmes et la ferveur immense de centaines de milliers de fans ont accompagné l’émouvant hommage populaire rendu hier à Paris.



"Merci Johnny" titre le Quotidien, à travers la pancarte brandie par un fan. La France entière a rendu un dernier hommage à son idole, pour un dernier adieu.



Faits-Divers



Deux incarcérations dans une affaire de drogue inédite peut-on lire dans le JIR. Deux des six personnes interpellées cette semaine dans le cadre d'une affaire de drogue dans le Sud ont été incarcérées hier. Pour rappel, 300 grammes de poudre blanche avait été saisis.



Un motard de 34 ans a fait une chute mortelle hier à Sainte-Marie. L’accident s'est produit hier peu avant 15h chemin Tabur à Sainte-Marie. Le conducteur d'une Honda CB 600 remontait la route en direction de la RN2 lorsque, se rabattant après un dépassement dans une courbe à gauche, il a chuté dans le canal d'évacuation des eaux de pluies.



Le corps d’un homme a été repêché en mer. L’alerte a été donnée hier vers 18h, un témoin apercevant un corps flottant au large de la Pointe- au-Sel. La brigade nautique des sapeurs-pompiers est dépêchée sur place et récupère le cadavre d'un homme d'une cinquantaine d’années.



Société



Johnny Hallyday était "une part de nous-mêmes, une part de la France", a déclaré hier Emmanuel Macron, dans son éloge funèbre à "l'idole des jeunes", qu'il a fait longuement acclamer par des dizaines de milliers de fans, certains émus aux larmes, avant la cérémonie religieuse. L'office religieux était retransmis sur de grands écrans et à la télévision, tout comme l'avait été la descente des Champs-Elysées par le convoi funéraire.



Hier s’est déroulée la Karavan des talents, un petit Boucan, à Sainte Marie. Seize associations péï ont présenté les talents des quartiers. Entre 300 et 400 personnes ont défilé en costumes dans les rues de Sainte-Marie.



Le village du Téléthon a fermé ses portes hier, après deux jours de faible mobilisation. Ce sont les actions des divers intervenants qui ont permis de susciter la générosité des réunionnais. Plusieurs challenges sportifs ont marqué le week-end.

L.G Lu 526 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Samedi 9 décembre 2017 [REVUE DE PRESSE] Vendredi 8 décembre 2017