Rubrique sponsorisée REUTILIZ passe à la vitesse supérieure sur la collecte des bouteilles en verre

Par TCO - Publié le Vendredi 3 Février 2023 à 17:48





Ayant l’objectif de réduire les déchets à La Réunion, REUTILIZ lave et redistribue les contenants en verre afin de leur donner une nouvelle vie. Ce sont près de 110 000 bouteilles qui ont ainsi été collectées en 2021.



Engagé dans la préservation de l’environnement, l’association s’inscrit dans cette dynamique où l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) est un axe prioritaire dans le développement économique du territoire Ouest.



REUTILIZ vous invite à découvrir son tout premier automate de collecte de bouteilles en verre réemployables qui sera installé à partir du 8 février au Leader Price de La Possession.



Dans ce contexte économique, de nouveaux besoins et attentes à la fois des acteurs socio-économiques et des citoyens apparaissent. Et le TCO agit au quotidien pour trouver des solutions afin d’en finir avec la problématique des déchets qui nous encombrent, d’économiser les ressources, de développer de nouveaux emplois et de nouvelles filières. L’accent mis sur le réemploi est une alternative probante dans cette démarche durable et inclusive sur le territoire.



Faire face aux grands défis d’aujourd’hui et de demain est essentielle pour construire ensemble le territoire de la Côte Ouest.



