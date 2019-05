REUNION: randonnées, farniente ou balades: faites votre choix avec le soleil

https://www.meteo974.re/

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html

REUNION

Bonjour la Réunion!

REMARQUES GENERALES:

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:

2019 MAI 26 07H15Image satellite: 07h15: le temps pluvieux est sur MAURICE et se décale vers l'est. La REUNION se trouve dans une zone de temps calme.quelques nuages trainent en ce début de matinée entre Saint Philippe et Sainte Rose ou même sur le nord de l'île.Mais le beau temps s'installe en matinée et le soleil fait remonter les températures dans les hauts où la nuit a été fraîche.Cet après midi les nuages sont plus nombreux dans l'intérieur et sur les pentes notamment du nord-ouest et de l'ouest.Les plus hauts sommets restent au soleil.Les averses restent plutôt rares. Les éclaircies demeurent majoritaires sur le littoral.Le vent de sud-est souffle sans relâche dans la région de Sainte Rose : rafales de 65km/h signalées par Météo France à 06heures.Les rafales de 50 à 60km/h rentrent sur les plages avant la fin de matinée et sont aussi notées sur le nord-est de l'île.Haute mer houleuse.Température du lagon: autour de 27° celsiusBonne journée à toutes et à tous.Cheers,Patrick Hoareau.