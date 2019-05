REUNION: fraîcheur assez nette la nuit prochaine. MAURICE: quelques averses possibles. Demain temps calme pour les Iles Soeurs

https://www.meteo974.re/

Image radar de Trou Aux Cerfs à 19h31 ce soir. Les averses ont été proches des côtes est de la REUNION cet après midi et se décalent vers le sud-est en passant pour la plupart au sud de MAURICE. D'autres nuages moins actifs arrivent par le nord-ouest de MAURICE ou quelques averses sont possibles la nuit prochaine notamment sur la moitié ouest et sur le plateau central. Crédit image: MMS/Vacoas.2019 MAI 14 MAI 19h45 Mascareignes1: fraîcheur bien marquée la nuit prochaine dans les hauts deavec une nuit calme et la plupart du temps sèche en dehors de quelques faibles entrées maritimes possibles sur le sud-est de l'île.2: des averses pourront intéresser la moitié ouest deainsi que le plateau central la nuit prochaine.Elles seront le plus souvent de faible intensité.3: demain Mercredi s'annonce une journée calme et plutôt sèche avec des maximales de 29/30°C dans l'ouest deet dans la région de Port Louis/Sur ce je me permets de vous souhaiter une douce nuit et je vous dis à demain si vous le voulez bien.Cheers,Patrick Hoareau.