REUNION: des averses touchent la motié sud de la REUNION ce matin, le vent souffle en rafales

https://www.meteo974.re/

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html

REUNION

Bonjour la Réunion!

REMARQUES GENERALES:

la REUNION

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:

Liens des publications récentes pour ceux intéressés:

https://www.meteo974.re/REUNION-Avril-2019-temperatures-record-pour-un-mois-d-Avril-depuis-52ans_a855.html

https://www.meteo974.re/14h-votre-ciel-en-video-avec-les-analyses-recentes_a854.html

https://www.meteo974.re/REUNION-ti-matin-bien-frisquet-mais-heureusement-le-soleil-est-la_a853.html

2019 MAI 28 06H10les nuages arrivant des latitudes plus au sud depoussés par les vents commencent à donner quelques averses sur le sud sauvage vers Saint Philippe et Sainte Rose par exemple. La station de Météo France rapporte 3.8mm en 3 heures au BarilDans le courant de la matinée les averses passagères peuvent s'étendre à une plus large moitié sud y compris les hauteurs comme le volcan, les plaines .Sur le nord et l'ouest les éclaircies prédominent ce matin.Cet après midi l'intérieur est bien nuageux avec des averses éparses possibles notamment dans les hauts comme le volcan, les plaines ou Cilaos.Le vent de sud-est souffle sans relâche et rentre sur les plages de l'ouest et du sud. Vent bien présent entre Sainte Rose et Saint Denis.Haute mer houleuse.Température du lagon: autour de 26.5° celsiusles maximales absolues devraient rester en dessous de 30° . Sensation de fraîcheur dans les hauts.Je vous la meilleure journée possible. Prudence sur les routes et à bientôt.Cheers,Patrick Hoareau.