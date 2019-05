météo974.re REUNION: bonnes averses observées, encore possibles la nuit prochaine. MAURICE: pratiquement l'été aujourd'hui Il fera moins chaud à Maurice demain alors que les nuits prochaines seront progressivement plus fraîches sur les Mascareignes

15h21: image radar(Trou Aux Cerfs) centrée sur les Iles Soeurs. Des averses soutenues touchent la région de Sainte Rose. Crédit image MMS.



2019 MAI 07 19h10 Mascareignes



Bonsoir la Réunion et les Ziles!



Alors que certaines régions de l'est de la REUNION ont rapporté des averses significatives cet après midi plusieurs stations mauriciennes rapportent des températures maximales sous abri supérieures à 30°.



Le risque d'averses parfois modérées à temporairement soutenues persiste pendant une bonne partie de la nuit sur les régions est et sud est de la REUNION .



Nuit calme prévue à MAURICE et RODRIGUES en dehors de quelques brèves ondées localisées possibles.



HAUTE MER HOULEUSE sur la zone des Mascareignes: les sorties des plaisanciers et pêcheurs sont déconseillées( zone de Saint Brandon comprise).



TENDANCES POUR LA NUIT ET LA MATINEE DE MERCREDI



REUNION: en forte baisse durant la journée l'instabilité a repris cet après midi dans la région de Sainte Rose/Saint Benoit.

Des nuages instables,bien suivis par les radars de Météo France et de MMS et les images satellite en haute résolution, ont retrouvé une seconde vie et ont déversé des pluies de bonne facture.

Météo France à 18h rapporte 54.8mm en 3 heures à Sainte Rose pour 60.6mm en 24heures(19h).

Dans les hauts de Sainte Marie là ou je vis de fortes averses ont été observées entre 18 et 19h.



Les averses devraient être plus nombreuses cette nuit sur la région sud-est de l'île entre Saint Pierre et Saint Philippe, la région du volcan avec des débordements possibles la Plaine des Cafres et le Tampon.



La nuit devrait être plus calme sur l'ouest et le nord-ouest alors que les averses devraient cesser sur le nord et le nord-est.



Le vent est déjà bien orienté au sud dans la région de Sainte Rose et au sud-est à Gillot et Pierrefonds. Il se renforce en fin de nuit.



Minimales attendues: entre 21 et 22° sur le littoral, 10° au 27è, 8° au Maïdo et au Brûlé ou encore 7° au gîte du volcan.



Demain matin: VOUS POUVEZ CLIQUER POUR LIRE LA SUITE:



Sur ce je vous souhaite une excellente soirée et une douce nuit.



Cheers,

