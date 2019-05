météo974.re REUNION/MAURICE: temps calme et le plus souvent ensoleillé. Averses possibles sur la moitié ouest de MAURICE la nuit prochaine Belle journée pour les baignades ,les randonnées et les balades

https://www.meteo974.re/

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html



Publications récentes: https://www.meteo974.re/Coral-Sea-TC-ANN-27P-forecast-to-make-landfall-near-Coen-in-24-hours-as-a-35knots-cyclone_a829.html

https://www.meteo974.re/REUNION-passage-de-nuages-faiblement-actifs-cette-nuit-Averses-moderees-possibles-demain-apres-midi-et-en-soiree-a_a828.html



Modèle AROME de Météo France. Simulation pour la fin de la première partie de la nuit prochaine. Des averses pourraient intéresser les régions de la moitié ouest de MAURICE. Crédit image: Meteociel



2019 MAI 14 11h15 Mascareignes



Bonjour la Réunion et les Ziles!



VIDEO AVEC ANIMATIONS SATELLITE ET CARTES ET MODELES +QUELQUES COMMENTAIRES: ICI



La ligne d'instabilité très atténuée qui avait commencé à toucher la moitié sud de la REUNION hier soir s'est désagrégée.



Pour la REUNION et MAURICE un temps calme et le plus souvent ensoleillé domine encore en ce Mardi 14 Mai.



Des nuages arrivant par l'ouest pourraient s'activer un peu à proximité de MAURICE en soirée et apporter des averses sur la moitié ouest de MAURICE et sur le plateau central la nuit prochaine. Evolution à confirmer encore ce soir car la confiance dans la prévision reste plutôt faible.





QUELQUES TENDANCES POUR CET APRES MIDI ET LA NUIT PROCHAINE:





REUNION: cet après midi les reliefs du nord est et de l'est comme la Plaine des Palmistes, le volcan, Takamaka et les hauts de Saint Benoît peuvent essuyer quelques averses plutôt anecdotiques.



L'évolution orageuse envisagée n'est plus d'actualité.



Les hauts de l'ouest du côté de Colimaçons seront plutôt sous les nuages mais le risque pluvieux est assez faible.

Le soleil domine sur le littoral de la REUNION notamment sur les plages.



La nuit prochaine le temps sera calme et le ciel le plus souvent dégagé . Quelques averses venues du large peuvent toutefois intéresser ponctuellement les régions sud-est.



Sensation de fraîcheur probable notamment au petit matin. La Plaine des Cafres, le Maïdo et le volcan pourraient observer des minimales absolues proches de 5° voire un peu en dessous.



On pourrait aussi être en dessous de 20° sur le littoral nord et est. LIRE LA SUITE:



Sur ce je vous souhaite de bien poursuivre votre journée.



Et je vous dis à ce soir si vous le voulez bien.



Prudence sur les routes.



Cheers,

Patrick Hoareau. Modèle AROME de Météo France. Simulation pour la fin de la première partie de la nuit prochaine. Des averses pourraient intéresser les régions de la moitié ouest de MAURICE. Crédit image: Meteociel2019 MAI 14 11h15 MascareignesLa ligne d'instabilité très atténuée qui avait commencé à toucher la moitié sud dehier soir s'est désagrégée.Pouretun temps calme et le plus souvent ensoleillé domine encore en ce Mardi 14 Mai.Des nuages arrivant par l'ouest pourraient s'activer un peu à proximité deen soirée et apporter des averses sur la moitié ouest deet sur le plateau central la nuit prochaine. Evolution à confirmer encore ce soir car la confiance dans la prévision reste plutôt faible.cet après midi les reliefs du nord est et de l'est comme la Plaine des Palmistes, le volcan, Takamaka et les hauts de Saint Benoît peuvent essuyer quelques averses plutôt anecdotiques.L'évolution orageuse envisagée n'est plus d'actualité.Les hauts de l'ouest du côté de Colimaçons seront plutôt sous les nuages mais le risque pluvieux est assez faible.Le soleil domine sur le littoral denotamment sur les plages.La nuit prochaine le temps sera calme et le ciel le plus souvent dégagé . Quelques averses venues du large peuvent toutefois intéresser ponctuellement les régions sud-est.Sensation de fraîcheur probable notamment au petit matin. La Plaine des Cafres, le Maïdo et le volcan pourraient observer des minimales absolues proches de 5° voire un peu en dessous.On pourrait aussi être en dessous de 20° sur le littoral nord et est. LIRE LA SUITE: ICI Sur ce je vous souhaite de bien poursuivre votre journée.Et je vous dis à ce soir si vous le voulez bien.Prudence sur les routes.Cheers,Patrick Hoareau. PATRICK HOAREAU Lu 58 fois



Dans la même rubrique : < > REUNION: passage de nuages faiblement actifs cette nuit. Averses modérées possibles demain après midi et en soirée à MAURICE REUNION/MAURICE: les vacanciers à la fête