REUNION/MAURICE: les vacanciers à la fête

Bonjour la Réunion et les Ziles!

etvues depuis 36000kms : on aperçoit aisément la région du Piton de la Fournaise ou encore Mare Aux Vacoas. Insat3d à 9heures. Crédit image IMD2019 MAI 13 09heuresBelle journée ensoleillée de Lundi avec des températures qui remontent rapidement ce matin suret sur1: l'air stable et sec de la nuit précédente a favorisé une nuit fraîche. Météo France a rapporté par exemple environ 7° au 27è à la Plaine des Cafres et 18.5° à Gillot ce matin.MMS rapporte 15° à Grand Bassin et à Providence.2: quelques bancs de nuages élevés sont arrivés par le nord-ouest detôt ce matin mais ils ont dessiné votre ciel et le soleil n'en n'a guère pris ombrage.même la région de Curepipe profite pleinement d'un ciel bleu.3: avec des vents faibles et cet air plutôt sec les maximales pourront atteindre 31° à Saint Gilles/Réunion et Port Louis/Maurice.Maximales de 18° au volcan/Réunion et 24° à Trou Aux Cerfs/Maurice attendues.4: température du lagon autour de 27°.5: on surveille toujours une zone d'instabilité au large des côtes est sud-est deElle pourrait apporter une dégradation pluvieuse voire orageuse en fin de journée de Mardi pour la moitié ouest deSur ce je vous souhaite une excellente journée de Lundi. Bonne continuation aux vacanciers.Prudence sur les routes...Cheers,Patrick Hoareau.