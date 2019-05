REUNION/MAURICE: les couleurs de votre ciel ce matin ( VIDEO )

https://www.meteo974.re/

Bonjour la Réunion et les Ziles!

Vidéo avec les premières images satellite en haute résolution du jour sur la REUNION et MAURICE: les couleurs de votre ciel ce matin:

2019 MAI 09 07h15 Mascareignes1: ciel très contrasté surentre le littoral est sous les averses et le reste de l'île sous le soleil. Les averses devraient devenir moins fréquentes au cours des prochaines heures sur la moitié est de l'île.2: passages d'averses sur les régions est et sur les parties sud et est du plateau central àLarges éclaircies sur le nord et l'ouest après quelques averses possibles notamment sur la pointe nord.3: l'alizée va bien souffler aujourd'hui sur notre région.4: la haute mer reste houleuse et les sorties sont toujours déconseillées pour les plaisanciers et les pêcheurs.A plus tard... et bon courage pour le boulot!Cheers,Patrick Hoareau.