REUNION/MAURICE: "changement de temps" : explications et vidéo

Bonjour la Réunion et les Ziles!

Je vous propose une petite vidéo explicative avec différentes images pour illustrer mes propos:

ICI

Carte établie à 4heures. MTOTEC https://www.mtotec.com/page-analyse2019 MAI 08 08h10 Mascareignes1: retour sur les cumuls de pluie en 24heures suret2: retour sur les maximales élevées observées hier à3: situation en surface ce matin avec évolution prévue ces prochaines 24heures.4: la limite nord d'un système frontal devrait toucher les moitiés sud des Iles Soeurs la nuit prochaine et demain matin.5: temps plus sec et plus frais à l'arrière avec les nuits de Jeudi à Vendredi et de Vendredi à Samedi pour lesquelles les minimales devraient être bien fraîches dans les hauts deet sensiblement plus fraîches sur le plateau central deEn espérant que votre journée de Mercredi ait débuté sous les meilleurs auspices.Je vous souhaite une excellente continuation.A plus tard.Cheers,Patrick Hoareau.