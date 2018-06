[RETOUR IMAGES] L’agence Les Dix Elégance fête ses quatre ans

L'agence Les Dix Elégance, agence d'hôtesses et d'animatrices commerciales qui a vu le jour en 2014 a fêté jeudi 14 juin à la cité des Arts ses quatre années d’existence en présence de ses clients et partenaires. (Photos : Pierre Marchal / Anakaopress)



Pour l’occasion plusieurs des mannequins de l’agence ont défilé sous les marques IKKS et Esprit autour d’un buffet convivial.



Ayant travaillé en tant que mannequin et hôtesse durant ces dix dernières années, Katia Loude, directrice de l'agence Les Dix Elégance, a également développé une expérience de gestion d'agence événementielle.



Forte de ses connaissances et de plusieurs années dans ce domaine, créer cette agence Les Dix Elégance lui semblait être dans la continuité de ce parcours.