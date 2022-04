A la Une .. RER vib's 974 : Découvrez les 10 candidats sélectionnés pour le radio-crochet

Radio Est Réunion lance un radio-crochet et a sélectionné les 10 candidats qui s'affronteront sur les ondes. Voici le communiqué de RER : Par NP - Publié le Jeudi 7 Avril 2022 à 08:39

La première phase du programme RER VIB'S 974 est maintenant terminée. En terme de participation, nous sommes satisfait, une quarantaine de personnes qui se sont positionnées, 25 ont déposé des dossiers complets en temps et en heure.



Sur les 25 dossiers nous notons l'inscription de 17 filles et 8 garçons soit un ratio de 68% de filles et 32% de garçons (une tendance nouvelle au regard des groupes et artistes d'il y a 30 ans, où les filles étaient cantonnées au rôle de choristes ou danseuses).



Ces candidats sont de toute l'île 27% de l'Ouest, 24% du Sud, 24% de l'Est, 25% du Nord.



Sur ces 25 dossiers complets, le jury composé de Dany APAYA (animateur-DJ) - Kim Djaml (artiste) - Jean Roland Miquel (artiste) - David Louisin (artiste et producteur de musique), a délibéré durant trois heures pour sélectionner 10 candidats.