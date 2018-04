REMISE DE LIVRETS DE POÈMES AUX PREMIERS ÉCOLIERS

Le Département de La Réunion, représenté par la Vice Présidente déléguée à la culture, Béatrice Sigismeau, et le Rectorat, représenté par Delphine Collin, déléguée à l'action culturelle de l'académie, ont été reçus par le Maire de Bras-Panon ce lundi 16 avril pour lancer, dans une classe de CM2 de l'école primaire Narassiguin, le Programme Education Artistique et Culturel (PEAC).



Ce PEAC a été élaboré en partenariat avec la Bibliothèque départementale dans le cadre du bicentenaire de naissance de Leconte de Lisle.



Les élèves ont présenté leur travail entamé sur l’auteur réunionnais emblématique, un travail réalisé à la suite de leur visite de l'exposition à la Bibliothèque départementale où ils ont bénéficié d'un atelier créatif.



Kristof Langromme, qui représentait la brigade poétique associée à ce projet, est intervenu pour animer un véritable échange avec les élèves qui ont pu alors déclamer des poésies du poète.



Les élèves de cette classe de Bras-Panon, sous la houlette de leur institutrice Elvina Soubadou, sont les premiers des 26 classes primaires et secondaires concernées à recevoir leur exemplaire d'un des deux livrets de poésie édités par le Département pour l'occasion ; plus de 600 élèves en seront bénéficiaires.



L'un des illustrateurs des livrets, l'artiste peintre Lionel Lauret, était présent pour parfaire cette joyeuse rencontre sous l'auspice du plus grand des poètes réunionnais. Ces livrets illustrés présentent des choix de poèmes de paysages ou de bestiaire de Leconte de Lisle. Ils seront en vente à la Bibliothèque départementale à compter du mois prochain.