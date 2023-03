Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION RD48 – Route de Salazie traitement de l’éboulis du 26 janvier 2023

Suite à la réunion de concertation avec la population le lundi 13 mars, le mode de gestion de la circulation a été revu à compter de ce jour sur la RD48.

Cette décision, prise en responsabilité par l’ensemble des acteurs présents, induit toutefois un rallongement des travaux, sur plusieurs semaines, pour finaliser les purges définies comme les « plus urgentes » et poser un grillage plaqué.

Une fois ces travaux terminés, il ne sera plus nécessaire de fermer par précaution la route en cas de vigilance orange fortes pluies.

Les tranches horaires sont ainsi définies à partir de ce mercredi 14 mars, et sont applicables du lundi au vendredi :

· 08h15 – 09h15 : travaux en falaise : route barrée ;

· 09h15 – 09h45 : ouverture de la route à la circulation dans les deux sens ;

· 09h45 – 10h45 : travaux en falaise : route barrée ;

· 10h45 – 11h15 : ouverture de la route à la circulation dans les deux sens ;

· 11h15 – 12h15 : travaux en falaise : route barrée ;

· 12h15 – 13h00 : ouverture de la route à la circulation dans les deux sens ;

· 13h00 – 14h00 : travaux en falaise : route barrée ;

· 14h00 – 14h30 : ouverture de la route à la circulation dans les deux sens ;

· 14h30 – 15h30 : travaux en falaise : route barrée ;

· 15h30 : retour à la circulation normale.

La route reste ouverte à la circulation le week-end (du vendredi soir 15h30 au lundi matin 8h15).

Il est, par ailleurs à préciser, que dans son souhait de répondre aux attentes de la population, le Département rappelle qu’en partenariat avec la municipalité, un accueil a été mis en place en mairie pour toutes les personnes qui le souhaitent afin de recenser leurs difficultés, de les orienter vers les services compétents et de les accompagner.



Le Département demande la plus grande vigilance aux usagers et le respect des consignes et de la signalisation mise en place.







