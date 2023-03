RD48 – Route de Salazie : Traitement de l’éboulis du 26 janvier 2023

Une fois ces travaux terminés, il ne sera plus nécessaire de fermer par précaution la route, en cas de vigilance orange fortes pluies.

Sauf aléa particulier, les tranches horaires ainsi définies sont applicables du lundi au vendredi :

· 08h15 – 09h15 : travaux en falaise : route barrée ;

· 09h15 – 09h45 : ouverture de la route à la circulation dans les deux sens ;

· 09h45 – 10h45 : travaux en falaise : route barrée ;

· 10h45 – 11h15 : ouverture de la route à la circulation dans les deux sens ;

· 11h15 – 12h15 : travaux en falaise : route barrée ;

· 12h15 – 13h00 : ouverture de la route à la circulation dans les deux sens ;

· 13h00 – 14h00 : travaux en falaise : route barrée ;

· 14h00 – 14h30 : ouverture de la route à la circulation dans les deux sens ;

· 14h30 – 15h30 : travaux en falaise : route barrée ;

· 15h30 : retour à la circulation normale.



La route reste ouverte à la circulation les week-ends (du vendredi soir 15h30 au lundi matin 8h15).

Le Département demande la plus grande vigilance aux usagers et le respect des consignes et de la signalisation mise en place.