RD48 – Route de Salazie : Traitement de l’éboulis du 26 janvier 2023

Suite à l’éboulement qui s’est produit le 26 janvier dernier sur la route de Salazie - RD48 au PR 7+650 au lieu-dit secteur de l’Evêque, des premiers travaux de sécurisation de la falaise ont été entrepris jusqu’au 8 février, suivant les recommandations du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), afin d’éliminer les risques les « plus urgents » et permettre ainsi la réouverture de la route.







Il est nécessaire de poursuivre les travaux de sécurisation de la zone afin de suivre l’ensemble des recommandations du BRGM et retrouver un niveau de sécurité équivalent à la situation précédent le 26 janvier.







Ces travaux sont programmés du samedi 11 au dimanche 26 mars, week-end compris. Durant cette période, les fermetures suivantes seront organisées :



du samedi 11 au dimanche 26 mars, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ;





le dimanche 12 mars de 9h à 18h.





Le Département demande la plus grande vigilance aux usagers et le respect des consignes et de la signalisation mise en place.