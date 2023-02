RD48 Route de Salazie : Réouverture envisagée courant semaine prochaine

Le Département informe que l’entreprise GTOI en charge des travaux de sécurisation a mis en œuvre tous les moyens humains et mécaniques pour minimiser la durée des travaux.





Dès l’inspection par le BRGM, à la suite de l’éboulement de grande ampleur, les cordistes ont travaillé activement pour sécuriser les falaises de Salazie.





Aujourd’hui, l’avancée des purges permet d’envisager une réouverture de cet axe routier courant semaine prochaine, sauf aléas.





Le Département et ses partenaires tiennent à féliciter les agents sur site pour l’efficacité de leur travail.





Toutefois, jusqu’à l’ouverture effective de la RD48, la circulation reste ouverte aux horaires suivants, toujours en vigueur :



• 6h – 8h30 ;



• 12h – 14h ;



• 17h – 19h.





Le Département demande la plus grande vigilance aux usagers et le respect des consignes et de la signalisation mise en place.