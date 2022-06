Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu RD 12 Colimaçons : Bientôt les travaux d’enrobé





Le réseau d’eau potable était sous-dimensionné pour les besoins actuels. Cette vétusté du réseau entraînait des fuites d’eau récurrentes sur la chaussée et générait de nombreux travaux de réparation.



Les travaux de remplacement de canalisations entrent dans leur phase finale. L’entreprise démarre à présent un programme de rabotage de la chaussée. C’est une étape obligatoire avant la mise en enrobé définitive qui sera effectuée par les services du Département, dans les prochaines semaines.



A terme, la chaussée sera reprise en enrobé sur la RD12, depuis l’intersection avec le CD 13 jusqu’au niveau de la Route des Tamarins. Un véritable soulagement pour les riverains et les automobilistes qui empruntent cet axe routier au quotidien.



