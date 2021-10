A la Une .. R2.0 et Ti Rafik vous livrent un tube pour vos soirées

Le Kartel Prod a diffusé sur les plateformes de streaming "Trapp ahy", une réalisation qui rassemble R2.0 et Ti Rafik sur une production survoltée, de quoi rythmer vos soirées : Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 29 Octobre 2021 à 18:33





Le clip a été mis en ligne le vendredi 29 octobre. La réalisation est signée par Hulk et la composition par Tox.









Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur