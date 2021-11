R+ l’Allocation d’Insertion et de Retour à l’Emploi : portraits vidéos

R+, l’Allocation d’Insertion et de Retour à l’Emploi

Hervé, employé salarié agricole

Julie, créatrice d'entreprise

Johanna, formation rémunérée

Ça faisait six mois que j'étais au chômage, au RSA.C'est mon conseiller qui m'a proposé le R+.Il me demande ce que je fais comme travail, je dis coupeur de cannes.Avec le R+, j'ai pu conserver mes allocations.Une aide importante, surtout quand tu te lèves le matin de bonne heure.Tu sais qu'il y a une aide en plus, ça motive la personne.Je m'appelle FERROUDJ Hervé et je coupe la canne à sucre.R+, l'activité en toute sécurité.Plus d'informations sur le www.departement974.fr Ça fait deux mois que j'ai créé mon entreprise de vente en ligne de couches lavables certifiées.J'étais au RSA, depuis trois ans, et je voulais vraiment réaliser ce projet.Et grâce à mon conseiller du Département j'ai pu bénéficier du dispositif R+, qui est l'Allocation d'Insertion et de Retour à l'Emploi,qui me permet de conserver mes allocations pendant mes trois premières années d'activité.Maintenant tout va changer,je m'appelle Julie BENARD et je suis créatrice d'entreprise.R+, l'activité en toute sécurité.Plus d'informations sur le www.departement974.fr Avant j'étais au RSA et ça faisait trois ans que je cherchais un emploi.J'ai rencontré mon conseiller Insertion et comme j'étais passionnée de pâtisserie, il m'a permis de suivre cette formation.Je bénéficie du dispositif R+, l'Allocation d'Insertion et de Retour à l'Emploi.Ça me permet de faire mon CAP pâtissier tout en gardant mes allocations.Aujourd'hui, je me sens fière. Je m'appelle Johanna FERRANDO et je serais bientôt une pâtissière diplômée.R+, l'activité en toute sécurité.Plus d'informations sur le www.departement974.fr