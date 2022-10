Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION R+ CIE : l'Allocation d’Insertion et de Retour à l’Emploi - Contrat Initiative Emploi



TOUS GAGNANTS AVEC LE R+ CIE Contrat d'engagement réciproque tripartite 1. Objet L'objet du présent contrat est l'insertion durable du bénéficiaire du RSA dans l'emploi, à travers un accompagnement renforcé en faveur de l'entreprise et du salarié en Insertion, combinant la mobilisation de l'allocation d'insertion et de retour à l'emploi [R+] et du Contrat initiative emploi [CIE]. 2. Engagement Chaque partie s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour concrétiser l'objet du présent contrat d'en­gagement. 3. Suivi Le conseiller d'insertion effectuera au minimum un entretien trimestriel avec le salarié et l'entreprise afin de faire un point sur la situation et proposer, le cas échéant, la mise en œuvre d'actions complémentaires permettant de réussir le parcours vers l'insertion durable.

Employeurs, Faites le pari de la solidarité et bénéficier de plusieurs avantages. • Prise en charge intégrale des charges sociales et patronales* (* soumis à conditions)

• Un numéro vert spécialement dédié aux employeurs: 39 95



Employés, Choisissez l'insertion durable et efficace. • Une rémunération à 1,5 SMIC minimum [SMIC & R+]

• Un conseiller d'insertion pour vous accompagner

• Un numéro vert spécialement dédié aux employés : 0801 900 880









