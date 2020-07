Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION R+, l’Allocation d’Insertion et de Retour à l’Emploi

Présentation

Vous êtes au RSA depuis plus de 6 mois,

Vous voulez reprendre une activité,

Choisissez votre parcours d’insertion professionnelle :



• création d’entreprise, • formation rémunérée, • mobilité professionnelle,

• emploi salarié agricole, • emploi salarié (secteur marchand ou insertion par l’activité économique)

et signez un contrat R+ avec votre conseiller d’insertion du Département



Avec R+ les montants de vos allocations sont maintenus et vous allez gagner plus



Parcours Création d’entreprise





Parcours Formation rémunérée



Parcours Mobilité professionnelle





Parcours emploi Salarié Agricole





Parcours emploi Salarié





Version texte des spots : Parcours Création d’entreprise

Je m’appelle Jérôme.

Je suis au RSA depuis 8 mois et j’ai un projet d’entreprise dans la réparation automobile.

Mon conseiller insertion m’oriente vers le réseau Points Chances, et j’appréhende plus facilement toutes les démarches de création d’activité.

Une fois mon entreprise créée, avec mon conseiller insertion du Département, je fais la demande de R+, l’Allocation d’Insertion et de Retour à l’Emploi.

Grâce à ce dispositif, mes allocations ne baissent pas.

R+ progresse tous les 6 mois avec mes revenus d’activité, et me permet d’investir pour développer mon entreprise.

Après 3 ans d’aide, je peux me verser un salaire de plus de 1600 € par mois.

R+, l’activité en toute sécurité !



Parcours Formation rémunérée

Je suis Murielle.

Je suis au RSA depuis plus d’un an, et je souhaite travailler dans le service à la personne.

Je décide de me former au Centre de Formation des Apprentis où je découvre le nouveau dispositif R+, l’Allocation d’Insertion et de Retour à l’Emploi.

Je signe donc un contrat de formation de 3 mois, et avec mon conseiller d’insertion du Département je signe un contrat R+

Pendant ma formation, R+ permet le maintien de mes allocations, et s’ajoute à mes revenus.

Après ma formation, j’ai décroché un poste à plein temps, et mon diplôme est une sécurité pour l’avenir.

R+, l’activité en toute sécurité !

Parcours Mobilité professionnelle

Je m’appelle Thomas.

Je suis au RSA depuis plus de 6 mois.

Grâce au CNARM j’ai décroché un contrat de travail en Métropole au SMIC.

J’ai ensuite signé avec mon conseiller d’insertion un contrat R+, l’Allocation d’Insertion et de Retour à l’Emploi.

Pendant les 2 premiers mois, le CNARM finance mon billet d’avion et mes premiers frais d'installation, mais pas les autres dépenses comme les frais de transport et

d’aménagement.

Avec mon contrat R+ je vais toucher 560 € par mois pendant 3 mois, et ainsi faire face à ces besoins, et voir mon avenir plus sereinement.

R+, l’activité en toute sécurité !



Parcours emploi Salarié Agricole

Je suis Paul, au RSA depuis 2 ans.

Je travaille comme saisonnier dans la canne à sucre et je souhaite trouver un emploi stable.

J’informe mon conseiller Pôle Emploi qu’un agriculteur me propose un contrat de travail à temps partiel sur son exploitation avec possibilité d’évoluer à temps plein.

Il me présente un nouveau dispositif départemental : R+, l’Allocation d’Insertion et de Retour à l’Emploi.

Je signe donc un contrat avec mon employeur, puis un contrat R+ avec le Département.

Avec cette aide durant l’année où je suis à temps partiel, mes allocations sont maintenues, et s’ajoutent à mes revenus d’activité.

Avec l'accompagnement de mon conseiller d'insertion, mon objectif est d’obtenir un contrat à temps plein.

R+, l’activité en toute sécurité ! Parcours emploi Salarié

Je suis Carole, au RSA depuis 1 an et demi.

Mon conseiller Pôle Emploi me propose un emploi à temps partiel en tant que vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter.

Il me présente un nouveau dispositif : R+, l’Allocation d’Insertion et de Retour à l’Emploi.

Je signe mon contrat de travail, et le contrat R+ avec un conseiller d’insertion du Département.

Sur toute la période où je travaille à temps partiel, R + maintient le niveau de mes allocations, et s’ajoute à mes revenus d’activité.

Avec l'accompagnement de mon conseiller d'insertion, mon objectif est d'atteindre un SMIC à temps plein.

R+, l’activité en toute sécurité !





Dans la même rubrique : < > Appel à projet : valorisation de l'espace Corail Communiqué en rapport avec la Sécheresse des hauts de l'Ouest