Quotidien du 21 juillet - Coût de la vie Outre-Mer

Il me semble absurde de lancer une enquête sur le coût de la vie à La Réunion sans aborder le problème récurent du déficit criant d’emplois.



Il me semble absurde d’importer massivement des produits alimentaires ou autres sous le seul prétexte qu’ils sont moins cher que les produits locaux.



Il me semble absurde de ne pas faire le rapport entre ce que coûtent les subventions à fond perdu et le chômage réunionnais à l’état et ce que rapporteraient les impôts d’une région mieux équilibrée économiquement.



Il me semble absurde de ne pas aborder la question du rapport entre le coût de la production et la quantité produite (il faut lutter contre ce double handicap : étroitesse du marché et faible production, génératrice de surcoûts de production). Nourrir 100% des Réunionnais au lieu de 10%, permettrait, immanquablement, de baisser les prix unitaires.



Il est totalement absurde de parler du pouvoir d’achat des chômeurs sans s’intéresser et lutter contre le chômage, la misère et les inégalités sociales les plus criantes.



En un mot, l’action prioritaire à La Réunion serait de réduire progressivement les importations et, dans le même temps, d’augmenter les quantités produites et la diversité de ce qui est produit localement.



Tout autre action de saupoudrage pour calmer les esprits échauffés et revendicatifs, sans harmonisation et rééquilibrage de l’économie réunionnaises, relève d’une vision à courte vue et totalement inefficace.



Aucune région du Monde, incapable de subvenir à ses besoins vitaux, n’est viable.



Il est illusoire de compter sur les grands groupes pour baisser durablement les prix.