Quoi qu'il en coûte... peut-être que cette phrase vous sera passée inaperçue mais ces mots prononcés par notre Président de la République concernant les mesures à prendre contre la pandémie du coronavirus m'ont profondément bouleversé au point que je réfléchis à revenir faire un tour sur les colonnes de la franc-maçonnerie que j'ai quittées...







J'ai 58 ans et, j'ai beau chercher dans ma mémoire, c'est bien la 1ère fois que j'entends dire ces mots de la bouche d'un dirigeant politique qui plus est, le 1er d'entre eux.



Rendez vous compte, il est pour la 1ère fois question de considérer l'Humain au dessus de l'Argent, c'est à dire de faire passer l'Être avant l'Avoir, c'est à dire de privilégier l'Amour de l'autre sur l'Amour de soi, c'est à dire de préférer l'essentiel au superflu...







Je vous l'accorde, ces mots n'ont pas été prononcés spontanément, ça commençait déjà à sentir le chaud, mais ils ont été dits et cela ouvre de grandes perspectives d'avenir pour l'Humanité. Il est simplement désolant qu'ils aient été dits dans ce contexte de maladie et de mort...



Mais l'Humanité n'a t elle jamais progressé qu'au travers de grands cataclysmes (guerres, pandémies, famines, oppressions...) ?







Dans le même registre de réflexion, j'écoutais une femme nouvellement veuve en raison du coronavirus qui disait que son mari de 90 ans n'aurait pas dû partir comme ça... C'est l'éternel problème de la goutte d'eau qui a fait déborder le vase : Qui est responsable ? La goutte ou toute l'eau qui remplissait le vase ? Peu importe, il faut bien partir un jour, la mort est inexorable, elle a même été activée le jour de notre naissance, façon compte à rebours... Il faut continuer à l'accepter et c'est tant mieux comme ça...







En quoi la mort d'un homme de 90 ans est elle anormale ? Mais comme nous sommes (encore) pétris par l'Avoir, la mort, en 2020 et dans les pays dits « avancés » sans savoir en quoi d'ailleurs, n'est plus acceptée quelque soit l'âge et certains cherchent même des technologies pour la faire disparaitre... (rassurez vous cela ne sera possible que pour quelques individus qui s'estiment privilégiés, pas par leur génétique mais par leur fortune...)







Comment en est-on arrivé là ?



Par de meilleures conditions de vie et de travail c'est sûr mais aussi par les progrès de la médecine ce qui a contribué à augmenter la quantité de vie passant de 40/45 ans il y a quelques siècles aux alentours de 85 ans aujourd'hui (dans les pays dits « avancés » toujours).







Mais quid de la qualité de la vie ?



Quand je faisais des maraudes à la Croix Rouge j'ai le souvenir d'un bénéficiaire qui avait (il est décédé depuis) pour tout bien 1 ou 2 grands sacs contenant ses affaires et 1 matelas qu'il déposait tous les soirs, qu'il pleuve ou qu'il vente, sous un pied de banian sur un parking du bord de mer de Saint Paul. Son histoire était toute simple : il avait un travail, une épouse, une famille et une case qui a malheureusement brûlé alors qu'il était dedans... Transfert en métropole avec greffes, sur greffes, sur greffes de peau pendant plus d'un an. A son retour dans l'ile, plus de case, plus de famille, plus d'épouse, plus de travail, ce qui l'a conduit inexorablement sous le pied de banian...



La seule question que je me pose est : lui a-t-on seulement demandé son avis ?







Une nouvelle fois dans l'histoire de l'Humanité, la mort va frapper en masse, alors plutôt que de pleurer et nous apitoyer, profitons de l'occasion pour nous poser les bonnes questions...







Losucré 974