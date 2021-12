Courrier des lecteurs Quoi de neuf me demande Facebook?

Par Carl Joseph - Publié le Vendredi 31 Décembre 2021 à 07:51

Selon l'humour, "le courageux est celui qui même avec la diarrhée prend le risque de péter" Et la diarrhée est là, les variants du Covid se succédant les uns après les autres... Alors n'hésitez pas à faire péter ! Pendant que vous soyez encore vivants. Ce ne sont pas les religions et les croyances politiques des uns et des autres qui nous distingueront et qui feront de nous des élus pour la vie, sauf à flatter notre égo ou à satisfaire nos prétentions. Rien nous distingue de notre véritable nature humaine qui régit notre vie... l'humain est le seul point commun à tous. Préservez-le! Tout le reste n'est que forfanteries ou banalités de ce monde crées pour nous faire oublier ce que nous sommes... nous séparer, nous diviser. Préservez-vous de tout cela... et profitez ! Profitez de ce qui fait de vous ce que vous êtes. Bonne année à venir.