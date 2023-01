Quiz de l'actu 2022 : Les Zinfonautes admis avec mention "Bien"

Le Quiz de l’actu 2022 a été mis en ligne sur Zinfos974 dans l’après-midi du 1er janvier 2023. L’occasion de réviser l’actualité de l’année passée et s’assurer de ne pas avoir tout oublié après une nuit de fête.



Vous avez été plusieurs centaines à répondre à ce quiz composé de 20 questions. Et les résultats montrent un suivi assidu de l’actualité par les lecteurs de Zinfos974. La moyenne est de 15,54 points sur 20.



Mais seulement six Zinfonautes ont réussi à atteindre la note parfaite. Malheureusement, deux n’ont pas obtenu la moyenne, 9 est le plus mauvais résultat enregistré.