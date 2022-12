Quinté : Un parieur saint-pierrois décroche près de 100.000 euros

Le communiqué de PMU :



Après les 2 gros gains du dimanche 18 décembre (112.136€ au Port et 224.272€ à St Philippe), c’est un parieur saint-pierrois qui décroche l’ordre du Quinté qui se courrait hier sur l’hippodrome de Deauville La Touques. Ils ne sont que quatre à avoir trouvé la combinaison exacte, 3 en mise pleine et 1 en Flexi 25%, ce qui permet à cet heureux parieur de décrocher la jolie somme de 99 734€, de quoi bien terminer l’année 2022.



Ce turfiste a effectué son jeu à L’Opéra de La Ravine, 3 rue Pasteur à Saint-Pierre en optant pour un Quinté unitaire à 2€ avec la combinaison gagnante : 6-13-5-1-9.



Il a fait confiance au futur retraité Grégory Benoist qui a décidé de mettre un terme à sa carrière sportive à la fin décembre et disputait son dernier Quinté hier, le 121ème victorieux . L’autre célèbre jockey belge (avec Christophe Soumillon) sort ainsi par la grande porte et conclue une carrière riche de 23 ans au plus haut niveau. Heureuse coïncidence, il s’agit du 23ème grand gagnant au Quinté de l’année 2022 à La Réunion.



Ce gagnant sera-t-il le dernier à remporter plus de 50 000€ au Quinté cette année ? La Tirelire de 500 000€ mise en jeu le samedi 31 décembre est peut-être l’occasion à un autre parieur de conclure lui aussi l’année en beauté…